Александр Русских: Во время пандемии народ вкусил прелести загородной жизни

Председатель общества садоводов Ленинградской области отметил, что благодаря наличию дачного участка его дети приучались к труду, сам он там отдыхает от городской суеты, любуется природой, желает всем жителям мегаполисов также становиться садоводами. По его наблюдениям, сторонников загородной жизни становиться все больше, свою роль в этом сыграла и пандемия.

Александр Русских считает, что опыт республики по решению проблем садоводов нужно тиражировать и в другие регионы. Ведь ведем речь уже не о выживании дачников, а о развитии садоводства благодаря адресной помощи государства.