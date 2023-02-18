-23 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 10:02

Александр Русских: Во время пандемии народ вкусил прелести загородной жизни

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области высказался о форуме  «SMART-садовод».

Александр Русских: Во время пандемии народ вкусил прелести загородной жизни
Александр Русских: Во время пандемии народ вкусил прелести загородной жизни

Председатель общества садоводов Ленинградской области отметил, что благодаря наличию дачного участка его дети приучались к труду, сам он там отдыхает от городской суеты, любуется природой, желает всем жителям мегаполисов также становиться садоводами. По его наблюдениям, сторонников загородной жизни становиться все больше, свою роль в этом сыграла и пандемия.

Александр Русских считает, что опыт республики по решению проблем садоводов нужно тиражировать и в другие регионы. Ведь ведем речь уже не о выживании дачников, а о развитии садоводства благодаря адресной помощи государства.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика