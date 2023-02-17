Для СНТ в Башкирии проведут конкурс с призовым фондом 5 миллионов рублей

17 и 18 марта форум «SMART-садовод» проходит в Уфе во второй раз. На своих страницах в соцсетях глава республики Радий Хабиров, который выступил на его открытии, рассказал, что удалось сделать для садоводов за последний год.

«Несанкционированные свалки, вывоз мусора, транспортное сообщение – и по этим вопросам есть движение вперед. Вместе с нашими сетевиками нашли решение, которое позволит в течение нескольких лет улучшить ситуацию с электроснабжением», - сообщил он.

Отремонтированы подъезды к 79 садовым товариществам, участки в которых есть у 23 тысяч человек. Компенсируется часть затрат на ремонт дорог внутри СНТ, кадастровые работы, обустройство контейнерных площадок.

В порядке эксперимента планируется открыть ФАПы в товариществах с большим количеством проживающих людей старшего поколения. Если он окажется удачным, этот опыт будет распространен на всю республику.



Объявлено, что в 2023 году на продолжение программы по поддержке СНТ в Башкирии в бюджете предусмотрено 250 млн рублей – это в два раза больше, чем в прошлом.

Фото пресс-службы главы РБ.