Жители Башкирии по сертификатам приобрели средства реабилитации на 30 миллионов рублей

Электронные сертификаты – относительно новый способ обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Использовать их очень удобно: инвалиды сами решают, какую модель кресла-коляски, слухового аппарата и прочих средств приобретать. Единственное условие - она должна соответствовать рекомендациям в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида.

Для оформления электронного сертификата необходима карта «Мир»: запись в реестре привязана к ее номеру. Выделенные деньги не перечисляются на карту, а резервируются под каждое ТСР и отправляются продавцу при покупке. В том числе с помощью сертификата можно приобрести изделие в интернет-магазине Ozon и других точках продаж.

Заявление на получение средств реабилитации с помощью электронного сертификата можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Если гражданину положено несколько видов ТСР, их можно указать в одном заявлении, однако на каждый вид выдается отдельный сертификат.