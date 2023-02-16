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Сегодня, 11:19

Жители Башкирии по сертификатам приобрели средства реабилитации на 30 миллионов рублей

Льготники самостоятельно купили более 33 тысяч изделий, оплатив их с помощью господдержки, сообщили в отделении Социального фонда России.

Жители Башкирии по сертификатам приобрели средства реабилитации на 30 миллионов рублей
Жители Башкирии по сертификатам приобрели средства реабилитации на 30 миллионов рублей

Электронные сертификаты – относительно новый способ обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Использовать их очень удобно: инвалиды сами решают, какую модель кресла-коляски, слухового аппарата и прочих средств приобретать. Единственное условие - она должна соответствовать рекомендациям в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида.

Для оформления электронного сертификата необходима карта «Мир»: запись в реестре привязана к ее номеру. Выделенные деньги не перечисляются на карту, а резервируются под каждое ТСР и отправляются продавцу при покупке. В том числе с помощью сертификата можно приобрести изделие в интернет-магазине Ozon и других точках продаж.

Заявление на получение средств реабилитации с помощью электронного сертификата можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Если гражданину положено несколько видов ТСР, их можно указать в одном заявлении, однако на каждый вид выдается отдельный сертификат.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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