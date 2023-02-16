В Караидельском районе Башкирии прошёл праздник веретена

Гостей праздника встречали хлебом-солью, башкирскими песнями и танцами. На аллее мастеров они могли познакомиться с историей деревни, ее знаменитыми уроженцами, творчеством местных жителей.

Праздник продолжился в одном из домов, где вокальная группа деревни «Миляш» представила музыкально-театрализованную композицию по мотивам народных традиций: в старые времена женщины собирались вместе, пряли пряжу, общались, помогали друг другу.

Для детей на свежем воздухе были организованы зимние забавы: спортивные игры, конкурсы, стрельба из лука. А артисты автоклуба порадовали сельчан концертом.

Добавим, что проект реализуется на грант главы РБ.

Фото: Администрация Караидельского района.