Радий Хабиров провел совещание с главами сельских поселений юга Башкирии

В обсуждении вопросов социально-экономического развития территорий приняли участие представители министерств и ведомств, главы районных и городских администраций, а также сельсоветов Кугарчинского, Зианчуринского, Зилаирского, Мелеузовского, Куюргазинского и Фёдоровского районов.

Глава Башкирии отметил, что, несмотря на сложные условия, поддерживается стабильность экономики, выполняются социальные обязательства, оказывается помощь семьям участников СВО.

«Мы встречаемся в преддверии больших политических событий. В 2023 году пройдут выборы в Государственное Собрание – Курултай Башкортостана, а в 2024 году предстоят выборы президента России и главы Башкортостана. На местном уровне состоятся выборы в более 700 наших сельсоветов», - отметил Радий Хабиров.

Участники совещания обсудили проблемные вопросы развития сельских территорий. Одна из «фонящих» тем – уличное освещение населенных пунктов. В этом году в бюджете предусмотрено 200 млн рублей на возобновление программы «Светлая улица». В каждый муниципалитет будет направлено по 10 млн рублей на отсыпку дорог.

Продолжается строительство новых ФАПов. Для этого в следующем году дополнительно к федеральным планируется выделить республиканские средства.

«Подобные решения помогают постепенно «расшивать» большие проблемные вопросы. Поэтому жду инициатив и предложений от вас и по другим сферам», – подвел итоги встречи Радий Хабиров.

Фото пресс-службы главы РБ.