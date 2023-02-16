Радий Хабиров показал новые колонны, которые установят на входе в парк Нефтехимиков

«Вот таким был вход в уфимский парк Нефтехимиков в советское время. Когда мы начали реконструкцию этого парка, наши ветераны и жители соседних домов попросили восстановить эту входную группу. Вот мы и делаем. Получится красиво. На фото я как раз стою рядом с новыми колоннами входной группы – люблю я колонны, что греха таить», - отметил Радий Хабиров.

По словам главы региона, реконструкция в парке завершится в конце мая. Потом приступят к восстановлению фонтана напротив дворца культуры и благоустройству соседних скверов.

Фото: Радий Хабиров ВК.