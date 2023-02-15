Житель Уфы, случайно подслушав разговор о лишении прав, «развёл» женщину на десять тысяч рублей

В августе прошлого года уфимец, находясь в кафе, услышал разговор незнакомцев о том, что жительница Мелеуза получила штраф в 30 тысяч рублей и лишилась прав за пьяное вождение. Мужчина представился женщине инспектором ГИБДД и предложил «закрыть» вопрос за взятку в десять тысяч рублей. Для убедительности он назначил встречу у здания местного ГИБДД.

Женщина передала ему деньги – часть наличкой, часть переводом. Злоумышленник потратил деньги, прав горожанка так и не дождалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Фото из открытых источников.