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Вчера, 15:14

В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир

Для переселенцев из аварийного жилья в микрорайоне Молодежный села Караидель построили новый дом, сообщили в администрации района.

В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир
В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир

Трехэтажный кирпичный дом по улице Парковой начали строить на месте пустыря в 2021 году. Объект возведен по программе переселения граждан из аварийного жилья.

В доме 24 квартиры, их общая площадь составляет 840 квадратных метров. Из них 14 квартир переданы переселенцам.

Дом сдан с чистовой отделкой, в него подано тепло. В квартирах установлены пластиковые окна и металлические двери, кухни оснащены электроплитами, имеется вся необходимая сантехника. Благоустроена и придомовая территория – предусмотрены зоны отдыха, цветники, установлены скамейки.

Ключи от квартир новоселам вручил глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин. Он от души поздравил их с этим радостным событием.

«Караидельский район досрочно выполнил программу: расселено все жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года. Теперь мы приступим к новым программам. Жители Караидельского района также будут получать квартиры, и надеюсь, что мы ускорим темпы расселения», - подчеркнул и.о. министра строительства и архитектуры Егор Родин.

Фото: Администрация Караидельского района.

В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир
В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир
В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир
В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир
В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир
В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир
В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир
В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир
В Караидельском районе Башкирии 14 семей получили ключи от квартир
Автор:Галина ТРЯСКИНА
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