В Башкирии поддержат национальный проект по развитию беспилотной авиации

«В каждом регионе России будут создавать научно-производственный центр по беспилотной авиации, строить инфраструктуру для широкого применения дронов. Мы с ЦСИ эту работу ведем давно. Нужно ускоряться, и нам есть с чем», - отметил руководитель ведомства.



Уфимская компания «Интегральные роботизированные технологии» не только производит беспилотные летательные аппараты, но и разрабатывает программное обеспечение для обработки данных воздушного мониторинга. «Геоскан-Уфа» реализует проект по созданию радиоэлектронного технопарка «РВ-1», в рамках которого также будет разработка и производство БПЛА. КумАПП реализует проект по созданию беспилотной авиационной системы вертолетного типа с максимальной взлетной массой 200 кг (БАС-200). Все проекты поддержал минпром.

«Параметры государственного гражданского заказа в части потребностей субъектов РФ в беспилотных авиационных системах обсудили сегодня на ВКС с участием специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, заместителя директора Агентства по технологическому развитию Антона Подкуйко, представителей Государственной транспортной лизинговой компании и коллег из региональных министерств. Один из тезисов - все 89 регионов должны как можно быстрее сформировать спрос в БАСах и посчитать, сколько и каких беспилотников нужно производить.

Развитие беспилотной авиации в таких масштабах - это новые не то что производства, а целые заводы, испытательные центры. Это транспортная авиация, гигантские летательные аппараты, маневренные микро-БПЛА. Для промышленности это очередной вызов и очередная же точка роста», - подчеркнул Александр Шельдяев.

Фото: Александр Шельдяев ВК.