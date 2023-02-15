В Башкирии 16 февраля пройдут открытые кадровые наборы

Крупнейшие работодатели региона представят свои компании, ответят на вопросы претендентов, проведут личные интервью с теми, кого заинтересуют предложения.

16 февраля отбор сотрудников проведут Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РБ, компании «Солитон», «Баш-Ойл», УК «Ленинский», «Уфахимчистка», фабрика-прачечная «Сипайловская», БПО «Прогресс», Благовещенский арматурный завод, Учалинский ГОК, Учалинская швейная фабрика и другие.

Всего работодатели предложат более 800 вакансий: водителя, тракториста, продавца, оператора, слесаря, инженера, маляра, токаря, фрезеровщика, животновода, повара, швеи, страхового агента, специалиста по кадрам, медработника, педагога и другие.

Для соискателей из других городов и районов будет организовано онлайн-подключение.

Фото: Минтруд РБ.