-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 15:41

В Башкирии 16 февраля пройдут открытые кадровые наборы

Акции по трудоустройству состоятся всех центрах занятости населения республики, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

В Башкирии 16 февраля пройдут открытые кадровые наборы
В Башкирии 16 февраля пройдут открытые кадровые наборы

Крупнейшие работодатели региона представят свои компании, ответят на вопросы претендентов, проведут личные интервью с теми, кого заинтересуют предложения.

16 февраля отбор сотрудников проведут Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РБ, компании «Солитон», «Баш-Ойл», УК «Ленинский», «Уфахимчистка», фабрика-прачечная «Сипайловская», БПО «Прогресс», Благовещенский арматурный завод, Учалинский ГОК, Учалинская швейная фабрика и другие.

Всего работодатели предложат более 800 вакансий: водителя, тракториста, продавца, оператора, слесаря, инженера, маляра, токаря, фрезеровщика, животновода, повара, швеи, страхового агента, специалиста по кадрам, медработника, педагога и другие.

Для соискателей из других городов и районов будет организовано онлайн-подключение.

Фото: Минтруд РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика