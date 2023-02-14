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Сегодня, 15:47

В Башкирии на поддержку школьников из многодетных семей направили полмиллиарда рублей

Реализация закона о государственной поддержке многодетных семей обсуждена на заседании правительства, сообщает пресс-служба.

В Башкирии на поддержку школьников из многодетных семей направили полмиллиарда рублей
В Башкирии на поддержку школьников из многодетных семей направили полмиллиарда рублей

- Сегодня в наших школах обучаются 32 тысячи детей из многодетных малоимущих семей. По итогам прошлого года практически все они воспользовались денежной компенсаций за школьную форму и наборы письменных принадлежностей, получали бесплатное питание. Общая сумма господдержки превысила 510 млн рублей. Кроме того, более 7,5 тысячи первоклассников получили наборы школьно-письменных принадлежностей, - отметил премьер-министр Андрей Назаров. 

Министерство образования подготовило проект постановления правительства, который предусматривает возможность подачи заявления на получение поддержки через портал госуслуг, школу или администрацию муниципалитета.

Андрей Назаров предложил принять представленный проект и привести в соответствие с ним все административные регламенты.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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