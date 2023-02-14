В Башкирии на поддержку школьников из многодетных семей направили полмиллиарда рублей

- Сегодня в наших школах обучаются 32 тысячи детей из многодетных малоимущих семей. По итогам прошлого года практически все они воспользовались денежной компенсаций за школьную форму и наборы письменных принадлежностей, получали бесплатное питание. Общая сумма господдержки превысила 510 млн рублей. Кроме того, более 7,5 тысячи первоклассников получили наборы школьно-письменных принадлежностей, - отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Министерство образования подготовило проект постановления правительства, который предусматривает возможность подачи заявления на получение поддержки через портал госуслуг, школу или администрацию муниципалитета.

Андрей Назаров предложил принять представленный проект и привести в соответствие с ним все административные регламенты.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.