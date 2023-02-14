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Сегодня, 16:44

В Башкирии единовременное пособие на новорожденных получили 28 тысяч семей

Общая сумма материальной поддержки превысила 662 млн рублей, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

В Башкирии единовременное пособие на новорожденных получили 28 тысяч семей
В Башкирии единовременное пособие на новорожденных получили 28 тысяч семей

Выплата предоставляется одному из родителей на каждого родившегося ребенка. При этом уровень дохода и количество детей в семье не имеют значения. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе сведений загса о рождении ребенка. Неработающим родителям нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда, в МФЦ или через портал госуслуг.

Пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

До 2023 года единовременное пособие предоставлял Фонд социального страхования или Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизованно через Социальный фонд России.

Добавим, что с 1 февраля 2023 года единовременное пособие при рождении ребенка составляет 26 тыс. 345 рублей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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