В Башкирии единовременное пособие на новорожденных получили 28 тысяч семей

Выплата предоставляется одному из родителей на каждого родившегося ребенка. При этом уровень дохода и количество детей в семье не имеют значения. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе сведений загса о рождении ребенка. Неработающим родителям нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда, в МФЦ или через портал госуслуг.

Пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

До 2023 года единовременное пособие предоставлял Фонд социального страхования или Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизованно через Социальный фонд России.

Добавим, что с 1 февраля 2023 года единовременное пособие при рождении ребенка составляет 26 тыс. 345 рублей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.