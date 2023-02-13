Детский лагерь «Орлёнок» в Башкирии пополнится новыми «опциями»

Радий Хабиров сообщил, что оздоровительный лагерь заслуживает современной инфраструктуры, тем более что работать он теперь будет в круглогодичном режиме. А сейчас…

«Там действует одна котельная на дровах, все-таки надо туда газ подтягивать, тем более рядом три населенных пункта, жители которых также будут обеспечены газом».

«И связь там плохая. А как можно в современном лагере без нормальной сотовой связи? Отработайте, там сущие копейки, это надо сделать», — обратился глава к министрам.

На совещании он напомнил и о строительстве на территории лагеря физкультурно-оздоровительного комплекса:

«Лагерь круглогодичного использования, и зимой у детей должна быть возможность в зале в баскетбол поиграть, в теннис. Мы вложим туда еще немного денег, просьба учесть в бюджете возможность проектирования ФОК. Шаг за шагом мы «Орленок» поднимем. Неплохой спальный корпус сдали, сейчас строится учебный корпус, развитие идет», — сказал Радий Хабиров.

Фото предоставлено пресс-службой правительства.