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Оздоровительный лагерь «Орлёнок» в Башкирии будет работать круглый год

С июня 2023 года детский оздоровительный лагерь «Орленок» в Илишевском районе начнет работать в круглогодичном формате. 10 февраля в ходе рабочей поездки по району его посетил глава Башкирии Радий Хабиров.

Оздоровительный лагерь «Орлёнок» в Башкирии будет работать круглый год
Оздоровительный лагерь «Орлёнок» в Башкирии будет работать круглый год

Лагерь расположен в деревне Ашманово. С 2021 года здесь ведется модернизация: отремонтирована часть зданий, при содействии компании «Башнефть» построен спальный корпус на 216 мест, в котором можно жить в том числе и зимой. В этом году в рамках федерального проекта «Создание условий отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории лагеря установят два быстровозводимых корпуса по 50 мест, а при поддержке Фонда социальных целевых программ построят новую столовую и реконструируют учебный корпус.

Радий Хабиров поручил главе администрации Илишевского района Ильдару Мустафину подготовить заявку на новый физкультурно-оздоровительный комплекс для лагеря, чтобы уже в этом году приступить к его проектированию, а в 2024 году начать строительство.

Минувшим летом в «Орленке» отдохнули 1150 детей, в том числе 300 ребят из Луганской Народной Республики. В этом году сюда приедут отдыхать дети из Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Оздоровительный лагерь «Орлёнок» в Башкирии будет работать круглый год
Оздоровительный лагерь «Орлёнок» в Башкирии будет работать круглый год
Оздоровительный лагерь «Орлёнок» в Башкирии будет работать круглый год
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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