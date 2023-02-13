Бойцы батальона имени Доставалова поблагодарили республику за помощь

Им необходимо не допустить прорыва противника, который активизировал действия диверсионных разведгрупп. Существенной поддержкой для башкирских воинов служит гуманитарная помощь, доставляемая по поручению главы республики Радия Хабирова.

«У нас тут посты на круглосуточном дежурстве. В первую очередь следим за воздухом, потому что БПЛА противника летают. Они их часто используют, стараются в лобовую атаку не идти. Минометы, артиллерия. Если они чувствуют наш отпор, то тут же дают заднюю. Отсюда до укрепленных позиций противника полтора километра», – говорит боец с позывным «Туман».

В подземном укрытии тепло и надежно. В распоряжении воинов буржуйка, дизель-генератор, бензопилы, переданные с гуманитарным конвоем.

«Всех недобитков добьем. То, что деды наши не доделали, доделаем мы. У меня тут четыре деда похоронены. Мы победим», – отмечает «Карпыч».

«В этих краях наша Башкавдивизия наступала. И мы практически полностью повторяем этот путь», – добавляет «Боцман».

Воины благодарят за гуманитарную помощь, которая помогает защищать рубежи. Она доставляется в зону СВО на постоянной основе. Это в том числе спецоборудование, колесная техника, в том числе бронированная, передвижные бани.

Рядом с бойцами находится первый вице-премьер республики Азат Бадранов. Он координирует работу по оказанию помощи мобилизованным, решает вопросы с предоставлением отпусков. По словам Азата Бадранова, в Пензе сформирован полк из 1500 мобилизованных из Башкирии. «Мы привезли им все необходимое. Записали просьбы. Бойцы идут вперед, сегодня ещё на семь километров отбросили врага. Они делают свою работу, а республика им помогает всем необходимым. Это личная позиция Радия Хабирова, и мы это тут реализовываем», – отметил он.

В зону СВО после отпуска вернулись Хамза-хазрат и отец Виктор. Они общаются с бойцами, дают советы, поддерживают словом.

Предыдущий гуманитарный конвой из Башкирии участники СВО встречали 3 февраля, сообщает «Башинформ». Бойцы получили автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, ноутбуки, тепловизоры, антидроны, генераторы, стиральные машины, печи, бензопилы, строительные инструменты и многое другое. В ближайшее время республика отправит следующий гуманитарный конвой.

Фото: БСТ.