В Башкирии стартовал конкурсный отбор по программе поддержки местных инициатив

Для участия в конкурсе заявитель должен представить заявку и подтверждающие документы в прошнурованном и пронумерованном бумажном виде, скрепленные печатью с приложением копии на электронном носителе. Содержание обеих форм должно совпадать.

Конкурсный отбор по Программе поддержки местных инициатив проводится в соответствии с постановлением правительства Республики Башкортостан от 06.02.2023 года «О реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Заявки принимаются с 20 февраля по 21 марта 2023 года по адресу: Уфа, ул. Кирова, 15, каб. 102.

Фото из открытых источников.