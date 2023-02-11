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Сегодня, 15:06

В Башкирии стартовал конкурсный отбор по программе поддержки местных инициатив

Объявлен прием заявок на конкурсный отбор ППМИ-2023, сообщает управляющая компания НОЦ РБ.

В Башкирии стартовал конкурсный отбор по программе поддержки местных инициатив
В Башкирии стартовал конкурсный отбор по программе поддержки местных инициатив

Для участия в конкурсе заявитель должен представить заявку и подтверждающие документы в прошнурованном и пронумерованном бумажном виде, скрепленные печатью с приложением копии на электронном носителе. Содержание обеих форм должно совпадать.
Конкурсный отбор по Программе поддержки местных инициатив проводится в соответствии с постановлением правительства Республики Башкортостан от 06.02.2023 года «О реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Заявки принимаются с 20 февраля по 21 марта 2023 года по адресу: Уфа, ул. Кирова, 15, каб. 102.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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