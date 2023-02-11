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Сегодня, 17:40

Максим Решетников высоко оценил развитие туриндустрии в Башкирии

Сегодня, 11 февраля, министр экономического развития России Максим Решетников подвел итог встречи с представителями турбизнеса региона. Об этом сообщила пресс-служба главы РБ.

Максим Решетников высоко оценил развитие туриндустрии в Башкирии
Максим Решетников высоко оценил развитие туриндустрии в Башкирии

Высокий гость отметил, что наша республика развивает туризм, системно используя все федеральные возможности и меры поддержки. Это объясняет и лидерство региона по основным программам: по поддержке местных инициатив, по развитию событийного туризма и другим. Важно, что также активно вкладывает в эту отрасль средства республиканского бюджета.

- Это говорит о том, что республика не на словах, а на деле понимает, что туризм – это приоритет, - сказал Максим Решетников. - Сегодня в вопросах представителей туриндустрии мы услышали, что предприниматели системно, глубоко подходят к проектам. И предложения, которые прозвучали, – в принципе, готовые инициативы, которые надо реализовать. Например, по поводу выплат туроператору в связи с выездным туризмом, например, в Республику Беларусь. Конечно, это все надо исправлять. Есть системные долгие проекты – среди них тема градостроительного регулирования деревень, чтобы все они были в едином архитектурном стиле, и т.д.

Глава федерального министерства подчеркнул, что все предложения были дельные, и все будут взяты в работу.

Напомним, Максим Решетников в ходе официального визита в Башкирию посетил геопарк «Торатау».

Фото пресс-службы главы РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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