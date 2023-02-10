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Сегодня, 13:29

СМИ Башкирии подвели итоги года

Агентство по печати и СМИ провело коллегию, посвященную итогам работы медиаотрасли в 2022 году.

СМИ Башкирии подвели итоги года
СМИ Башкирии подвели итоги года

В работе коллегии приняли участие и.о. руководителя администрации главы РБ Урал Кильсенбаев, руководитель агентства печати Максим Ульчев, руководители ключевых предприятий отрасли.

Урал Кильсенбаев поблагодарил журналистов за работу и отметил объективность и оперативность государственных СМИ. Он подчеркнул, что главная задача медиаотрасли – доводить до жителей республики правдивую информацию.

В свою очередь, Максим Ульчев сообщил, что в 2022 году СМИ стали самым атакуемым сектором по количеству DDOS-нападений, опередив даже банковский сектор. Что не помешало газетам, информационным сайтам, телеканалам нарастить тиражи и просмотры. К примеру, телеканал «БСТ» за последние 2 года увеличил долю телесмотрения в 2,5 раза.

О деятельности издательского дома «Республика Башкортостан» сообщил и.о. гендиректора предприятия Расул Сафаргалин. Он констатировал сохранение тиражей печатных изданий и рост посещаемости электронных площадок газет и журналов.

Завершилась коллегия награждением лучших работников медиасферы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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