В Башкирии заместитель главы администрации района получил четыре года колонии

В сентябре прошлого года коммерсант, намереваясь в обход предусмотренной законодательством процедуры добыть и вывезти с территории садоводческого товарищества две тысячи кубометров песка, обратился к заместителю главы администрации с просьбой оказать помощь. За свою «услугу» чиновник потребовал взятку.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы и при передаче 15 тысяч рублей из ранее оговоренных 200, взяткополучатель был задержан полицейскими.

Обвиняемый не признал вину, в январе он уволился по собственному желанию. Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Фото предоставлено пресс-службой республиканской прокуратуры.