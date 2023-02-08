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В Башкирии скоропостижно ушёл из жизни первый замглавы района

На 44-ом году скончался первый заместитель главы администрации Аскинского района — начальник отдела сельского хозяйства Рамиль Харрасов.

В Башкирии скоропостижно ушёл из жизни первый замглавы района
В Башкирии скоропостижно ушёл из жизни первый замглавы района

Как сообщает пресс-служба муниципалитета на своем официальном сайте, Рамиль Харрасов родился 1 апреля 1979 года в Уфе. По окончании аграрного университета работал в региональных ведомствах: минэкономики и антимонопольной политики, минсельхозе, экспертно-контрольном управлении главы РБ.

В 2020 был назначен заместителем главы администрации Благоварского района, где занимался вопросами аграрного сектора, а в 2021 году занял должность первого замглавы муниципалитета Аскинского района.

Несмотря на то, что Рамиль Харрасов здесь проработал всего год с небольшим, он успел многое сделать для района: привлек крупных инвесторов, активизировал работу по введению в оборот залежных земель, а также по многим другим направлениям.

У Рамиля Харрасова остались двое детей.

Фото с сайта askino.bashkortostan.ru.

 

 

 

 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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