В Башкирии скоропостижно ушёл из жизни первый замглавы района

Как сообщает пресс-служба муниципалитета на своем официальном сайте, Рамиль Харрасов родился 1 апреля 1979 года в Уфе. По окончании аграрного университета работал в региональных ведомствах: минэкономики и антимонопольной политики, минсельхозе, экспертно-контрольном управлении главы РБ.

В 2020 был назначен заместителем главы администрации Благоварского района, где занимался вопросами аграрного сектора, а в 2021 году занял должность первого замглавы муниципалитета Аскинского района.

Несмотря на то, что Рамиль Харрасов здесь проработал всего год с небольшим, он успел многое сделать для района: привлек крупных инвесторов, активизировал работу по введению в оборот залежных земель, а также по многим другим направлениям.

У Рамиля Харрасова остались двое детей.

Фото с сайта askino.bashkortostan.ru.