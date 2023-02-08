В Башкирии прошла «Ауылпиада»

Участвовали в «Ауылпиаде-23» команды из всех сельских советов района. Спортивный праздник был посвящен Дню зимних игр, в нем приняло участие более двухсот человек: команды, гости, группы поддержки, местные жители. Несмотря на мороз, борьба была жаркой.

Программа включала в себя несколько видов состязаний: стрельба из пневматической винтовки, хоккей в валенках, лыжные гонки, катание на тюбингах, перетягивание каната. Также в рамках праздника состоялись турнир по хоккею и сдача норм ГТО.

В здании местной школы был оборудован пункт обогрева, где участники могли попить чаю с пирогами, отведать вкусного куриного супа. Также и на свежем воздухе в юртах подавали кашу, которую приготовили на костре местные мастерицы, и горячий чай.

Абсолютным чемпионом стала команда Курманкеевского сельского совета, которая отлично показала себя во многих спортивных номинациях, продемонстрировав сплоченность и хорошую физподготовку, сообщает корреспондент издания «Асылыкуль».

«Ауылпиаду» приветствовал глава районной администрации Ильгиз Мухамедзянов. Бвли и гости из столицы – заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров, главный советник отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Республики Башкортостан Наиль Абелгузин.

Фото предоставлено изданием «Асылыкуль».