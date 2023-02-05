Труженицу тыла из Башкирии поздравили со 103-летием

«Позитивная, мудрая Карима инэй, несмотря на все сложности судьбы, любит жизнь и принимает каждый новый день как божий дар. Она без устали молится за скорейшее установление мира на земле, за то, чтобы все болезни обходили людей стороной.



Наша долгожительница живет с дочерью Миньямал, которая сама является ветераном труда и с любовью и теплотой заботится о матери. Сегодня Карима Ямалетдиновна с дочерью находятся в Санкт-Петербурге у внучки Резеды.



Желаем нашей Кариме инэй крепкого здоровья, искренней любви и заботы родных, теплых и радостных воспоминаний, отличного самочувствия», - отметил Фанис Аминев.

Фото: Фанис Аминев ВК.