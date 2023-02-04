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Вчера, 16:32

Житель Уфы, предложивший фирме за взятку урегулировать вопрос с мэрией, получил три года колонии

Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Октябрьского района столицы и ужесточил приговор по уголовному делу в отношении уфимца, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Житель Уфы, предложивший фирме за взятку урегулировать вопрос с мэрией, получил три года колонии
Житель Уфы, предложивший фирме за взятку урегулировать вопрос с мэрией, получил три года колонии

В 2021 году уфимец узнал о споре между администрацией столицы и ООО «НПП «УфаНефтеПроект» по вопросу пользования земельными участками. Учредителю коммерческой фирмы он предложил за взятку в миллион рублей «уладить вопрос». Тогда руководитель предприятия обратился в правоохранительные органы. После передачи взятки уфимец был задержан.

Октябрьский районный суд столицы приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Верховный суд сменил условный срок на лишение свободы в колонии общего режима.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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