Житель Уфы, предложивший фирме за взятку урегулировать вопрос с мэрией, получил три года колонии

В 2021 году уфимец узнал о споре между администрацией столицы и ООО «НПП «УфаНефтеПроект» по вопросу пользования земельными участками. Учредителю коммерческой фирмы он предложил за взятку в миллион рублей «уладить вопрос». Тогда руководитель предприятия обратился в правоохранительные органы. После передачи взятки уфимец был задержан.

Октябрьский районный суд столицы приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Верховный суд сменил условный срок на лишение свободы в колонии общего режима.

Фото из открытых источников.