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Вчера, 14:03

В Башкирии приставы взыскали с должника десять миллионов рублей

Компания, занимающаяся перевозкой грузов специализированным транспортом, погасила задолженность по налогам и сборам после ареста транспорта, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Башкирии приставы взыскали с должника десять миллионов рублей
В Башкирии приставы взыскали с должника десять миллионов рублей

Фирма задолжала почти десять миллионов рублей. Когда к делу подключились приставы, они установили, что должнику принадлежат два «КамАЗа», «Урал» и «Шевроле Нива». Так как транспорт отсутствовал по фактическому местонахождению фирмы, был инициирован его розыск.

За две недели приставы установили местонахождение машин, которые должник тщательно пытался скрыть. Транспорт был обнаружен на территории города Усинск Республики Коми.

После ареста автомобилей фирма в скором времени погасила весь долг.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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