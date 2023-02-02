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Вчера, 15:30

МФЦ: Жители Башкирии узнают все необходимое о догазификации

МФЦ республики проведет прямой эфир, посвященный догазификации региона.

МФЦ: Жители Башкирии узнают все необходимое о догазификации
МФЦ: Жители Башкирии узнают все необходимое о догазификации

Завтра, 3 февраля, МФЦ Башкирии проведет прямой эфир на тему «Как подвести газ к жилому дому и принять участие в программе догазификации». Жителям республики расскажут, как газифицировать свой дом, какие для этого нужны документы. Во время эфира можно присылать вопросы по теме. Участие бесплатное. Запись программы будет доступна для повторного просмотра, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Во всех офисах МФЦ республики организован прием документов от населения на подведение газа до границ земельного участка (в рамках программы догазификации), а также на подключение жилого дома к сети газораспределения, техническое обслуживание установленного газового оборудования и непосредственно поставку газа, – сообщила директор центра Наталья Куприянова. – Для разъяснения порядка оформления услуг специалисты МФЦ в прошлом году провели 4 прямых эфира в социальных сетях, запись каждого эфира в среднем просмотрели около 3,5 тысяч человек. В этом году мы решили продолжить практику общения в таком формате».

Трансляция стартует в 17 часов в паблике республиканского МФЦ «ВКонтакте».

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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