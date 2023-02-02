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Вчера, 18:40

Территорией женского счастья стало село в Башкирии

Мероприятия в рамках проекта «Территория женского счастья» прошли в Аскинском районе, сообщает пресс-служба местной администрации.

Территорией женского счастья стало село в Башкирии
Территорией женского счастья стало село в Башкирии

«Я на вашей земле впервые, с удовольствием любовалась природой, рассматривала выставку мастериц, у вас уникальная культура и традиции. Надеюсь, что и наши лекторы и врачи сумели оказать вам профессиональную помощь. Мы живем в непростое время, происходят независящие от нас события. Единственное, что мы можем — достойно принять эти вызовы. Нам всем важна поддержка, потому у меня просьба: внимательнее относиться к тем, кто рядом, и, если кому-то нужна помощь, быть готовыми ее оказать», — обратилась к участникам мероприятия автор проекта, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Как отметили в администрации района, программа проекта «Территория женского счастья» была составлена по заявкам аскинцев. К ним приехали эксперты различных сфер: главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии регионального минздрава, к.м.н. Резеда Юлбарисова, практикующий психоаналитик, клинический психолог Юлия Хакимова, стилист Юлия Чувилина и другие.

Но самой востребованной площадкой стала «Территория здоровья», где давали бесплатные консультации сразу несколько ведущих специалистов республики, в том числе детских. В итоге уфимские врачи успели провести 270 консультаций. А выездная бригада Центра детской стоматологии и ортодонтии РБ, организованного на базе уфимской детской стоматологической поликлиники № 3, приняла 23 маленьких пациента. Кроме того, врачи местной клиники также организовали бесплатные приемы в рамках проекта.

В Детской школе искусств Аскинского района работала площадка «Территория особенного детства». Здесь родители особенных детей получили от опытных специалистов важные советы и рекомендации, собравшиеся обсудили вопросы поддержки семей, воспитывающих деток с особенностями развития и многие другие злободневные проблемы.

«В прошлом году наша Детская школа искусств стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. В рамках проекта на базе школы будет создана инклюзивная творческая площадка для особенных детей и их родителей «Слышать сердцем», — отметили в районной администрации.

Еще один важный вопрос — открытие пансионата для пожилых, обсудили на круглом столе «Старость в радость. Создание центра по уходу за людьми пожилого возраста». В мероприятии приняли участие глава администрации Аскинского района Динис Юсупов, директор Республиканского центра соцобслуживания населения Ольга Котельникова, директор АНО Центра соцобслуживания населения «Родник добра» Розалия Рахмангулова, а также социальные предприниматели села Аскино.

Фото с сайта askino.bashkortostan.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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