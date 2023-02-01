Стало известно, сколько студентов – детей участников СВО получают помощь Башкирии

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров отметил, что среди мероприятий по оказанию пакета мер поддержки семей участников спецоперации особое внимание нужно уделять детям, в том числе учащимся колледжей и вузов. Это 536 студентов колледжей и 122 – вузов Башкирии. Им власти предоставляют три меры соцподдержки: бесплатное горячее питание в колледжах, обеспечение сертификатом на обучение среднему профобразованию и предоставление мест в общежитии.

- На сегодня 536 детей участников СВО обеспечены бесплатным горячим питанием, - рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. – 61 обучающийся получил сертификат на обучение по программам среднего профессионального образования в государственных колледжах нашей республики. Для получения сертификата необходимо обратиться в республиканский орган исполнительной власти, который является учредителем колледжа, где ребенок участника СВО планирует обучаться или уже обучается на платной основе. Местами в общежитиях колледжей обеспечены все 153 нуждающихся в них дети бойцов.

С этого года в вузах появится отдельная квота на прием на бюджетное обучение для детей участников спецоперации.

На заседании Совета ректоров вузов Республики Башкортостан принято решение дать таким студентам право: перевода с коммерческой формы обучения на бюджетную, бесплатно проживать в общежитиях, на материальную поддержку (для студентов-очников).

- Эти меры поддержки оказывают при предоставлении личного заявления обучающегося в администрацию вуза, - рассказал Айбулат Хажин. - В настоящее время вузы материально поддержали 54 студента-очника.

В этом году вузы направят более 1,8 млн рублей на материальную поддержку. Из них на сегодня предоставлено 397 тысяч рублей на оплату обучения студентов, комуслуг в общежитии, материальную помощь и путевки в санатории. Кроме того, 20 нуждающимся студентам бесплатно предоставлены места в общежитии.