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Сегодня, 19:20

В Башкирии река Чишма чуть не затопила село

На минувшей неделе в Центр обработки вызовов системы 112 поступило свыше 44-х тысяч звонков. Среди них было сообщение о выходе воды на поверхность промерзшей реки Чишма в Краснокамском районе, рассказал на правительственном оперативном совещании председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

В Башкирии река Чишма чуть не затопила село
В Башкирии река Чишма чуть не затопила село

Чрезвычайная ситуация привела к угрозе подтопления придомовых территорий села Новонагаево. Ликвидировать опасность удалось благодаря действиям муниципалитета, который организовал работу по пробивке льда в русле реки.

По словам докладчика, чтобы обеспечить безопасность для населения во время весеннего половодья, в республика уже начаты противопаводковые мероприятия. К примеру, районные администрации заключают договоры с организациями, имеющими лицензии на проведение взрывных работ, для предупреждения ледовых заторов на реках.

Фото из открытых источников.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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