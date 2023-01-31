В Башкирии река Чишма чуть не затопила село

Чрезвычайная ситуация привела к угрозе подтопления придомовых территорий села Новонагаево. Ликвидировать опасность удалось благодаря действиям муниципалитета, который организовал работу по пробивке льда в русле реки.

По словам докладчика, чтобы обеспечить безопасность для населения во время весеннего половодья, в республика уже начаты противопаводковые мероприятия. К примеру, районные администрации заключают договоры с организациями, имеющими лицензии на проведение взрывных работ, для предупреждения ледовых заторов на реках.

Фото из открытых источников.