В Башкирии обновили спортшколу имени дважды Героя Советского Союза

Об этом «очень просили жители Илишевского района. Здание 1973 года постройки, последний капремонт здесь был в 1996-м», – рассказал он.



Теперь здесь светлые просторные залы для разных видов спорта, раздевалки, новая мебель, современные тренажеры и инвентарь. Полностью переделаны коммуникации.



В спортивной школе имени знаменитого героя-земляка илишевцев занимаются 399 ребят. Круг их интересов – волейбол, футбол, гимнастика, шашки, шахматы, тхэквондо, лыжи, а также национальная борьба көрәш.



«Это не единственный спортивный объект, который мы капитально отремонтировали в 2022 году, –также сообщил глава читателям своего аккаунта. – Работы также велись в школе олимпийского резерва № 2 Уфы, в двух спортшколах Ишимбая, в спортивных учреждениях Октябрьского и Кумертау».



Он также заверил, что в этом направлении работа обязательно продолжится. «Занятия спортом должны быть доступны для всех наших жителей по всей республике, а условия для этого – достойными», - написал в заключении глава республики.

Фото со страницы Радия Хабирова в ВК.