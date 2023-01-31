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В Башкирии обновили спортшколу имени дважды Героя Советского Союза

В селе Верхнеяркеево Илишевского района отремонтировали спортивную школу имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что «капремонт длился всего несколько месяцев. Начали его в сентябре, работали без выходных».

В Башкирии обновили спортшколу имени дважды Героя Советского Союза
В Башкирии обновили спортшколу имени дважды Героя Советского Союза

Об этом «очень просили жители Илишевского района. Здание 1973 года постройки, последний капремонт здесь был в 1996-м», – рассказал он.

Теперь здесь светлые просторные залы для разных видов спорта, раздевалки, новая мебель, современные тренажеры и инвентарь. Полностью переделаны коммуникации. 

В спортивной школе имени знаменитого героя-земляка илишевцев занимаются 399 ребят. Круг их интересов – волейбол, футбол, гимнастика, шашки, шахматы, тхэквондо, лыжи, а также национальная борьба көрәш.

«Это не единственный спортивный объект, который мы капитально отремонтировали в 2022 году, –также сообщил глава читателям своего аккаунта. – Работы также велись в школе олимпийского резерва № 2 Уфы, в двух спортшколах Ишимбая, в спортивных учреждениях Октябрьского и Кумертау».

Он также заверил, что в этом направлении работа обязательно продолжится. «Занятия спортом должны быть доступны для всех наших жителей по всей республике, а условия для этого – достойными», - написал в заключении глава республики.

Фото со страницы Радия Хабирова в ВК.

Автор:Гузель РЕАНОВА
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