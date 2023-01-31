-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 00:02

Медики Башкирии, работающие с «психами», получат дополнительные выплаты

Самая большая добавка ждет участковых – до 14 500 рублей. Но ежемесячные прибавки к зарплате ждут и другие категории медицинских работников.

Медики Башкирии, работающие с «психами», получат дополнительные выплаты
Медики Башкирии, работающие с «психами», получат дополнительные выплаты

Как следует из документа, опубликованного на сайте Министерства здравоохранения РБ, медсестры и младший медперсонал скорой помощи будут получать на 4 500 рублей больше. Специалистам со средним профильным образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, или ведущим диспансерное наблюдение жителей, добавят 6 500 рублей. Фельдшерам и медсестрам специальных психиатрических бригад — 7 000 рублей, врачам таких подразделений — 11 500 рублей, водителям «скорых» — 12 000, участковым врачам — 14 500 рублей.

Объем финансирования выплат из бюджета Башкирии ежегодно составит 302,98 миллиона рублей.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика