Медики Башкирии, работающие с «психами», получат дополнительные выплаты

Как следует из документа, опубликованного на сайте Министерства здравоохранения РБ, медсестры и младший медперсонал скорой помощи будут получать на 4 500 рублей больше. Специалистам со средним профильным образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, или ведущим диспансерное наблюдение жителей, добавят 6 500 рублей. Фельдшерам и медсестрам специальных психиатрических бригад — 7 000 рублей, врачам таких подразделений — 11 500 рублей, водителям «скорых» — 12 000, участковым врачам — 14 500 рублей.

Объем финансирования выплат из бюджета Башкирии ежегодно составит 302,98 миллиона рублей.

Фото из открытых источников.