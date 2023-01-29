Житель Башкирии из-за штрафа в 100 тысяч рублей подался в бега

Мужчина арендовал «ВАЗ» четырнадцатой модели и затем продал легковушку неустановленному лицу. Суд в качестве наказания выписал злоумышленнику штраф в сто тысяч рублей, но тот его так и не оплатил.

Когда за дело взялись приставы, было установлено, что должник подался в бега. Они оперативно установили его местонахождение и оказались в один из дней на пороге его съемной квартиры в Уфе. Приставы пояснили мужчине, что если он продолжит уклоняться от выплаты, то ему сменят наказание. Уже на следующий день мужчина погасил штраф.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.