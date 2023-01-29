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Сегодня, 13:41

Житель Башкирии из-за штрафа в 100 тысяч рублей подался в бега

Уроженцу села Старые Туймазы по уголовному делу был выписан штраф, однако вместо того, чтобы оплатить его, он подался в бега. Долго бегать правда не удалось – в скором времени приставы разыскали его, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

Житель Башкирии из-за штрафа в 100 тысяч рублей подался в бега
Житель Башкирии из-за штрафа в 100 тысяч рублей подался в бега

Мужчина арендовал «ВАЗ» четырнадцатой модели и затем продал легковушку неустановленному лицу. Суд в качестве наказания выписал злоумышленнику штраф в сто тысяч рублей, но тот его так и не оплатил.

Когда за дело взялись приставы, было установлено, что должник подался в бега. Они оперативно установили его местонахождение и оказались в один из дней на пороге его съемной квартиры в Уфе. Приставы пояснили мужчине, что если он продолжит уклоняться от выплаты, то ему сменят наказание. Уже на следующий день мужчина погасил штраф.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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