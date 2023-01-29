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Сегодня, 12:57

В Уфе приставы обязали женщину пустить в квартиру её мать и дочь

Родственницы имеют право на жилплощадь в двухкомнатной квартире, однако их дочь и мать не пускала их, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Уфе приставы обязали женщину пустить в квартиру её мать и дочь
В Уфе приставы обязали женщину пустить в квартиру её мать и дочь

В Октябрьском районе столицы женщина-инвалид поругалась с дочерью и вместе с внучкой была вынуждена снимать квартиру, несмотря на то, что ей и ее внучке принадлежит доля в квартире. В конечном итоге изгнанная из собственного жилья женщина подала на дочку в суд и тот постановил вселить женщину и ее внучку в принадлежащую им квартиру, а также, ввиду сложных отношений между родственниками, четко определил порядок пользования жильем и местами общего пользования.

Приставы добились от ответчика впустить мать и дочь в квартиру и предоставить им комнату, определенную судом для дальнейшего проживания. Должнику разъяснили, каковы будут последствия неисполнения судебного решения, предупредив об административной и уголовной ответственности.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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