В Башкирии в волонтерский штаб имени Шаймуратова поступило более 10 тысяч звонков

Волонтеры штаба помогают семьям участников СВО, собирают и отправляют гуманитарную помощь и посылки для бойцов башкирских добровольческих отрядов и мобилизованных. В период с 20 по 26 января в колл-центр штаба 129 обращений, а всего с первых дней его работы принято 10 210 звонков.

Так, в городе Октябрьском жители передают мобилизованным шарфы, манишки, свитера, термоноски. А на базе центральной библиотечной системы проводят мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей. Жители Сибая и Краснокамского района приготовили лапшу и бешбармак для отправки в зону специальной военной операции. «Серебряные волонтеры» Давлекановского района начали плести маскировочные сети для военнослужащих.

Жители республики могут принести посылки до 2 февраля включительно в волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова, расположенные на площадках местных отделений партии «Единая Россия». Уточнить подробности можно по телефону кoлл-цeнтpа штаба 8-800-201-89-03 ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.