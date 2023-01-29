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В Башкирии в волонтерский штаб имени Шаймуратова поступило более 10 тысяч звонков

В Башкирии в колл–центр волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова, помогающего участникам СВО и их семьям, с первых дней работы поступило 10 210 звонков.

В Башкирии в волонтерский штаб имени Шаймуратова поступило более 10 тысяч звонков
В Башкирии в волонтерский штаб имени Шаймуратова поступило более 10 тысяч звонков

Волонтеры штаба помогают семьям участников СВО, собирают и отправляют гуманитарную помощь и посылки для бойцов башкирских добровольческих отрядов и мобилизованных. В период с 20 по 26 января в колл-центр штаба 129 обращений, а всего с первых дней его работы принято 10 210 звонков.

Так, в городе Октябрьском жители передают мобилизованным шарфы, манишки, свитера, термоноски. А на базе центральной библиотечной системы проводят мастер-классы по изготовлению блиндажных свечей. Жители Сибая и Краснокамского района приготовили лапшу и бешбармак для отправки в зону специальной военной операции. «Серебряные волонтеры» Давлекановского района начали плести маскировочные сети для военнослужащих.

Жители республики могут принести посылки до 2 февраля включительно в волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова, расположенные на площадках местных отделений партии «Единая Россия». Уточнить подробности можно по телефону кoлл-цeнтpа штаба 8-800-201-89-03 ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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