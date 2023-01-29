ГИБДД Башкирии предупредила о резком ухудшении погодных условий

Севастьянов отметил, что автолюбителям надо быть готовыми к гололедице на дорогах, снегу, туману, видимости не более 500 м. «Рекомендую водителям быть более внимательными в неблагоприятных погодных условиях. По возможности, не выезжать на дальние расстояния», - советует главный автоинспектор республики.

Владимир Севастьянов подчеркнул, что в условиях непогоды сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи автомобилистам на региональных и федеральных трассах. «В случае возникновения сложной ситуации на дорогах, все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», - подчеркнул руководитель ГИБДД.