Башкирия улучшила позиции в рейтинге качества жизни

Под председательством заместителя премьер-министра — министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой прошло совещание по обсуждению результатов Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан Российской Федерации (Рейтинга качества жизни) по итогам 2022 года и мер, направленных на улучшение значений показателей рейтинга.

В 2021 году по данным регионального дашборда АСИ Башкирия по этому показателю была на 40-м месте в России и на девятом в Приволжском федеральном округе. «Теперь республика занимает 25 место среди 85 субъектов России и седьмое место среди 14 субъектов ПФО. В рейтинге качества жизни 2022 года сохранены те же 10 разделов, их направления не изменились», — отметила Лира Игтисамова.