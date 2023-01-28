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Житель Шаранского района Башкирии приговорён к сроку в колонии за пьяное вождение

Суд вынес приговор мужчине. Он признан виновным в «управлении транспортным средством в состоянии опьянения». Причем, во второй раз.

Житель Шаранского района Башкирии приговорён к сроку в колонии за пьяное вождение
Житель Шаранского района Башкирии приговорён к сроку в колонии за пьяное вождение

В августе прошлого года житель Шаранского района был осужден за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Несмотря на запрет, водитель через месяц вновь пьяным сел за руль. Он был остановлен на дороге сотрудниками ГИБДД, которые с помощью алкотестора установили, что водитель пьян.

Мужчина признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Ему запрещено управлять транспортными средствами три с половиной года, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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