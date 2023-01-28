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В Башкирии прокуратура потребовала прекратить полномочия депутата

Прокуратура Стерлитамакского района инициировала рассмотрение в суде обращения о досрочном прекращении полномочий главы и депутата Максимовского сельского поселения.

В Башкирии прокуратура потребовала прекратить полномочия депутата
В Башкирии прокуратура потребовала прекратить полномочия депутата

Основанием для обращения в суд послужило признание чиновника и депутата виновным в мошенничестве. В свое время ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Десять лет назад – в  2013 году чиновник изготовил выписку из похозяйственной книги о наличии у тёщи земельного участка. На основании подложного документа родственница незаконно зарегистрировала в собственность объект недвижимости площадью 339 кв.м.

Но, несмотря на наличие приговора, чиновник продолжил трудовую деятельность, а депутатский корпус вопреки требованиям законодательства отказывал прекращать его полномочия.

В этой связи прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать депутатов устранить выявленные нарушения. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Но решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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