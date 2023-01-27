-11 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 21:30

В преддверии выходных жителям Башкирии напомнили, как не допустить пожара

В связи с ростом числа пожаров и количества погибших в огне в МЧС региона решили обратиться к жителям с предупреждением: впереди выходные, не забывайте о правилах пожарной безопасности.

В преддверии выходных жителям Башкирии напомнили, как не допустить пожара
В преддверии выходных жителям Башкирии напомнили, как не допустить пожара

— Обстановка с пожарами и гибелью в них людей складывается очень непростая, — прямо сказал начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по РБ Павел Сабитов. — На 27 января на территории республики произошло 448 пожаров, в которых погибли 35 человек, травмированы 25. По всем показателям наблюдается значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за прошедшую неделю в огне погибли пять человек.

Павел Сабитов подчеркнул: все пожары с человеческими жертвами случились в жилом секторе. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, и неправильная эксплуатация печей и электрооборудования.

Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют не курить в жилых помещениях, тем более в нетрезвом состоянии, не пользоваться печью при наличии нагара и повреждений и не применять для ее растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Крайне опасно использовать самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электрообогреватели.

Особой осторожности требует использование газовых баллонов. Их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что если полностью заправленный баллон перенести с мороза в тепло, газ расширится, и сосуд может взорваться.

— Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей и оградите их от источников огня. Оборудуйте свое жилье автономным пожарным извещателем. Соблюдая элементарные требования пожарной безопасности, вы сохраните жизнь себе и своим близким, — резюмировал Павел Сабитов.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика