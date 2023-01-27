В преддверии выходных жителям Башкирии напомнили, как не допустить пожара

— Обстановка с пожарами и гибелью в них людей складывается очень непростая, — прямо сказал начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по РБ Павел Сабитов. — На 27 января на территории республики произошло 448 пожаров, в которых погибли 35 человек, травмированы 25. По всем показателям наблюдается значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за прошедшую неделю в огне погибли пять человек.

Павел Сабитов подчеркнул: все пожары с человеческими жертвами случились в жилом секторе. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, и неправильная эксплуатация печей и электрооборудования.

Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют не курить в жилых помещениях, тем более в нетрезвом состоянии, не пользоваться печью при наличии нагара и повреждений и не применять для ее растопки легковоспламеняющиеся жидкости. Крайне опасно использовать самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электрообогреватели.

Особой осторожности требует использование газовых баллонов. Их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что если полностью заправленный баллон перенести с мороза в тепло, газ расширится, и сосуд может взорваться.

— Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей и оградите их от источников огня. Оборудуйте свое жилье автономным пожарным извещателем. Соблюдая элементарные требования пожарной безопасности, вы сохраните жизнь себе и своим близким, — резюмировал Павел Сабитов.

Фото: МЧС РБ.