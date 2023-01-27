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Вчера, 17:23

Ратмир Мавлиев рассказал о блокаднице из Уфы

Сегодня страна отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, напомнил мэр города на своей странице в соцсетях.

Ратмир Мавлиев рассказал о блокаднице из Уфы
Ратмир Мавлиев рассказал о блокаднице из Уфы

«Сегодня в Уфе проживают 42 жителя блокадного Ленинграда. Среди них Разия Каримовна Валишина. Она со слезами на глазах вспоминает все ужасы того времени – голод, бомбежки, страх потерять близких навсегда.

В Уфу ее семью эвакуировали весной 1942 года. Всю жизнь Разия Каримовна трудилась на производстве: сначала на военном заводе в Черниковке, затем более двадцати лет на Уфимском домостроительном фанерном комбинате. Вместе с мужем они вырастили и воспитали троих детей», - отметил Ратмир Мавлиев.

Фото: Ратмир Мавлиев ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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