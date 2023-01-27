Башкирия оказалась первой в ПФО по количеству лотерейных миллионеров

Лотерейные билеты они приобрели в почтовых отделениях, а о крупном выигрыше узнали 1 января — по итогам розыгрыша тиража на Первом канале.

Счастливые билеты жители Башкирии приобрели в почтовых отделениях Уфы, Сибая, а также Караиидельского, Мелеузовского, Кугарчинского, Зианчуринского, Аскинского, Салаватского и Ишимбайского районов.

Всего в Приволжском федеральном округе по итогам новогоднего тиража по миллиону рублей получат 37 человек, купивших «лотерейку» на почте. Что характерно, больше всего миллионеров — из Башкирии, сообщает пресс-служба УФПС РБ.

Фото из открытых источников.