В Башкирии более 400 маршруток сняли с рейса из-за неисправностей

В результате, административную ответственность за это понесли 452 должностных и юридических лица. Кроме того, некоторые перевозчики позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. За прошлый год было выявлено 14 подобных фактов.

Обратив особое внимание на пассажирские перевозки, спикер рассказал, что в 55-ти авариях с участием автобусов в минувшем году погибли семь человек и получили увечья — 116. Чаще всего водители общественного транспорта попадают в ДТП по собственной вине, в том числе из-за незнания или сознательного нарушения нормативных актов в угоду получения максимальной прибыли.

Фото пресс-службы УГИБДД МВД по РБ.