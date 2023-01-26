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Вчера, 19:05

В Башкирии более 400 маршруток сняли с рейса из-за неисправностей

За прошлый год установлено 456 случаев, когда водители автобусов выезжали с техническими неисправностями, при которых эксплуатация автотранспорта категорически запрещена. Например, с неполадками рулевого управления и тормозной системы, сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии более 400 маршруток сняли с рейса из-за неисправностей
В Башкирии более 400 маршруток сняли с рейса из-за неисправностей

В результате, административную ответственность за это понесли 452 должностных и юридических лица. Кроме того, некоторые перевозчики позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. За прошлый год было выявлено 14 подобных фактов.

Обратив особое внимание на пассажирские перевозки, спикер рассказал, что в 55-ти авариях с участием автобусов в минувшем году погибли семь человек и получили увечья — 116. Чаще всего водители общественного транспорта попадают в ДТП по собственной вине, в том числе из-за незнания или сознательного нарушения нормативных актов в угоду получения максимальной прибыли.

Фото пресс-службы УГИБДД МВД по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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