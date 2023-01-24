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Вчера, 16:25

Житель Башкирии изготовил банную печь по просьбе бойцов СВО

К предпринимателю из Аскинского района Эдуарду Тимергалину участники военной спецоперации обратились не случайно — он поддерживает земляков постоянно.

Житель Башкирии изготовил банную печь по просьбе бойцов СВО
Житель Башкирии изготовил банную печь по просьбе бойцов СВО

На сей раз воины из Башкирии попросили Эдуарда изготовить для них банную печь, что и было сделано. На подходе еще одна такая же. «Наши бойцы находятся в зоне боевых действий, вдали от дома, и нуждаются в нашей поддержке. Мы должны ее оказать», — считает он.

Как сообщили в районной администрации, Тимергалин не только предприниматель и депутат райсовета. Он известен, как человек, который предпочитает словам добрые дела и активный участник проекта «Атайсал». Не случайно его наградили медалью «За честь Республики» и дипломом победителя проекта.

Фото со страницы vk.com администрации Аскинского района.

Житель Башкирии изготовил банную печь по просьбе бойцов СВО
Житель Башкирии изготовил банную печь по просьбе бойцов СВО
Житель Башкирии изготовил банную печь по просьбе бойцов СВО
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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