Житель Башкирии изготовил банную печь по просьбе бойцов СВО

На сей раз воины из Башкирии попросили Эдуарда изготовить для них банную печь, что и было сделано. На подходе еще одна такая же. «Наши бойцы находятся в зоне боевых действий, вдали от дома, и нуждаются в нашей поддержке. Мы должны ее оказать», — считает он.

Как сообщили в районной администрации, Тимергалин не только предприниматель и депутат райсовета. Он известен, как человек, который предпочитает словам добрые дела и активный участник проекта «Атайсал». Не случайно его наградили медалью «За честь Республики» и дипломом победителя проекта.

Фото со страницы vk.com администрации Аскинского района.