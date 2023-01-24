В Башкирии региональный Росреестр получил от пользователей «пятёрку»

Всего было выставлено более 2,6 млн оценок, средний балл составил 5.

- За последние два года количество оценок деятельности Росреестра по РБ на сайте «Ваш контроль» увеличилось более чем вдвое. Если в 2020 году было 900 тысяч отзывов и 99,69 процента положительных оценок, то в 2022 году количество оценок возросло до 2,6 млн, а доля положительных оценок - до 99,98 процента, - отметил руководитель ведомства Петр Клец. - За неполный январь 2023 года через портал поступило более 93 тысяч оценок, 99,99 процента пользователей оценили ее на 5 баллов.

Данные были получены в ходе телефонных и sms-опросов заявителей, а также опросов с применением электронных терминалов в МФЦ и на сайтах. Пользователям предлагалось оценить доступность информации о порядке предоставления услуги, время ее оказания, качество и другие моменты.