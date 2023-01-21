Радий Хабиров рассказал о «башкире с папочкой» из Беларуси

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях очередной пост из Беларуси. Это совместный снимок руководителя региона с с представителем Башкортостана при Торгпредстве России в Беларуси Константином Климиным.

«Очень активный, деятельный «башкир с папочкой», который серьезно помогает в нашей работе, – написал Радий Хабиров. – Во многом благодаря ему идет успешный обмен бизнес-делегациями, наши компании находят новых партнеров в Беларуси и, следовательно, растет взаимный товарооборот. Хорошо помог Константин и в этот раз – наша делегация плодотворно поработала на белорусской земле. Спасибо!»

Фото: страничка Р. Хабирова во «Вконтакте».