Радий Хабиров ознакомился с придорожным сервисом Беларуси

20 января в ходе визита в Беларусь глава Башкирии Радий Хабиров посетил придорожный комплекс в Могилевской области, включающий автозаправку, магазин и кафе.

Всего в Беларуси более 500 подобных комплексов, сообщает пресс-служба главы РБ. Ряд АЗС имеют также автомойки, гостиницы, детские уголки, станции техобслуживания.

Радий Хабиров ознакомился с работой комплекса. Представители компании «Белоруснефть» рассказали, что активно внедряют в работу сервисных комплексов цифровые технологии, а также развивают туристические услуги. Так, на некоторых пунктах имеются площадки для автотуристов и информация о достопримечательностях и туристских маршрутах Беларуси.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.