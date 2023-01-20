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Радий Хабиров ознакомился с придорожным сервисом Беларуси

Глава Башкирии посетил заправку, кафе и магазин в Могилевской области.

Радий Хабиров ознакомился с придорожным сервисом Беларуси
Радий Хабиров ознакомился с придорожным сервисом Беларуси

20 января в ходе визита в Беларусь глава Башкирии Радий Хабиров посетил придорожный комплекс в Могилевской области, включающий автозаправку, магазин и кафе.

Всего в Беларуси более 500 подобных комплексов, сообщает пресс-служба главы РБ. Ряд АЗС имеют также автомойки, гостиницы, детские уголки, станции техобслуживания.

Радий Хабиров ознакомился с работой комплекса. Представители компании «Белоруснефть» рассказали, что активно внедряют в работу сервисных комплексов цифровые технологии, а также развивают туристические услуги. Так, на некоторых пунктах имеются площадки для автотуристов и информация о достопримечательностях и туристских маршрутах Беларуси.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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