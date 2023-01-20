Из Уфы в Минск запустят прямые рейсы

«Подробно разобрали план развития нашего торгово-экономического сотрудничества. Существенно растет товарооборот, и есть потенциал для его дальнейшего увеличения. Предприятия республики заинтересованы в кооперации с белорусскими компаниями в разных отраслях промышленности.



Обсудили закупку белорусской техники – дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной. Весной мы готовы запустить прямые рейсы из Уфы в Минск. Это будет способствовать росту турпотока в обоих направлениях. Поэтому еще один важный вопрос – сотрудничество в сфере туризма.



Отдельно остановились на подготовке к X Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Уфе с 26 по 28 июня. Это важнейшее мероприятие. Прежде всего потому, что на нем будут подводиться итоги 10-летней работы в рамках форума. Еще есть над чем подумать в плане организации.



Всегда говорю, что управленческая команда Беларуси очень деловитая. Все решения здесь принимаются быстро, без лишней бюрократии. Благодарю Романа Александровича за встречу и за то внимание, которым окружили нашу делегацию. Вернемся домой с новыми идеями», - подчеркнул Радий Хабиров.

Фото с сайта главы РБ.