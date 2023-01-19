В исполкоме партии «Единая Россия» чествовали башкирских врачей, вернувшихся из Донбасса

С медиками встретился руководитель администрации главы Башкирии, руководитель оперативного штаба по эвакуации жителей ЛНР и ДНР Максим Забелин. Он провел церемонию награждения почетными грамотами республики.

Модератором встречи выступил заместитель секретаря Регионального отделения партии, руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России» Руслан Насретдинов. «Партия «Единая Россия» активно включилась в процесс организации сбора помощи», - отметил он. На сегодняшний день в республике работает волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова, все местные отделения партии оказывают помощь семьям граждан, принимающих участие в СВО.

Благодарственные письма за активное участие в работе федерального партийного проекта «Здоровое будущее», а также за личный вклад в повышении роли и авторитета партии «Единая Россия» получили: главный врач ГКБ № 21 Ринат Нагаев, доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2 БГМУ Лилиана Даутова, главный врач Уфимского НИИ глазных болезней БГМУ Шамиль Кузбеков, главврач Стерлитамакской психиатрической больницы Сергей Бойков, завотделением неврологии РКБ Мансур Кутлубаев, врач - торакальный хирург РКБ имени Г.Г. Куватова Тимур Насыров.

Руководитель 7 и 8 смен выездной медицинской бригады РБ Татьяна Добрякина рассказала, что наши хирурги и травматологи работали в стенах стационара и в установленных 28 металлоконструкциях. «Пациенты относились к нам с добротой», - поделилась она впечатлениями от работы.

«С ноября по 31 декабря я работала на вновь освобожденных территориях в качестве детского врача-психиатра. За это время нам удалось осмотреть более 3 000 детей. К нашей большой радости, мы выявили минимальное количество отклонений, что свидетельствует о их высокой адаптационной способности», – рассказала детский врач-психиатр Стерлитамакской психиатрической больницы Розалия Алпарова.

Фото пресс-службы регионального исполкома партии "Единая Россия".