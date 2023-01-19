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Сегодня, 11:11

В Башкирии в розыск объявлен мужчина, не оплативший штраф за повторное вождение в пьяном состоянии

Ильдар Хабибов 1988 года рождения оштрафован на 170 тысяч рублей, однако в установленный срок не выплатил сумму и скрывается от приставов, в связи с чем его объявили в исполнительный розыск, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Башкирии в розыск объявлен мужчина, не оплативший штраф за повторное вождение в пьяном состоянии
В Башкирии в розыск объявлен мужчина, не оплативший штраф за повторное вождение в пьяном состоянии

Уроженец Туймазов не гасит штраф за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии, причем ранее суд сменил ему наказание в виде лишения свободы на штраф. К приставам мужчина не является, по последнему месту жительства не появляется, в связи с чем его объявили в розыск. Также уточняется, что к должнику применили весь комплекс мер, в том числе ограничили его в праве выезда за пределы России.

Если вам известно местонахождение разыскиваемого, сообщите в дежурную часть ГУФССП России по Республике Башкортостан по телефонам: 8-987-587-26-16, либо 8-347-273-56-40.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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