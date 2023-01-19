В Башкирии в розыск объявлен мужчина, не оплативший штраф за повторное вождение в пьяном состоянии

Уроженец Туймазов не гасит штраф за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии, причем ранее суд сменил ему наказание в виде лишения свободы на штраф. К приставам мужчина не является, по последнему месту жительства не появляется, в связи с чем его объявили в розыск. Также уточняется, что к должнику применили весь комплекс мер, в том числе ограничили его в праве выезда за пределы России.

Если вам известно местонахождение разыскиваемого, сообщите в дежурную часть ГУФССП России по Республике Башкортостан по телефонам: 8-987-587-26-16, либо 8-347-273-56-40.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.