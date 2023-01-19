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В Башкирии в купели окунулись почти 18 тысяч верующих

По состоянию на 17 часов 19 января обряд крещенского купания в Башкирии совершили 17 тысяч 929 человек, сообщает МЧС региона.

В Башкирии в купели окунулись почти 18 тысяч верующих
В Башкирии в купели окунулись почти 18 тысяч верующих

Всего в 54 муниципальных образованиях республики действует 99 официальных купелей, оборудованных по всем правилам. Ни одной экстренной ситуации на них не зарегистрировано. На всех купелях продолжают дежурить сотрудники МЧС, спасатели, медики, полиция, представители местной власти.

Под особый контроль взяты водоемы, где возможно возникновение стихийных мест купания. С целью их выявления на таких водоемах организовано патрулирование. К настоящему времени выявлена одна необорудованная иордань на Павловском водохранилище в Нуримановском районе. Необходимые меры приняты.

Фото: МЧС РБ.

В Башкирии в купели окунулись почти 18 тысяч верующих
В Башкирии в купели окунулись почти 18 тысяч верующих
В Башкирии в купели окунулись почти 18 тысяч верующих
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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