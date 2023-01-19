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Сегодня, 09:38

Радий Хабиров обозначил две задачи, которые должна решить Уфа

Об итогах рабочего совещания по подготовке к 450-летию столицы глава республики рассказал в беседе с журналистами, сообщает пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров обозначил две задачи, которые должна решить Уфа
Радий Хабиров обозначил две задачи, которые должна решить Уфа

- Мне кажется, состоялся полезный разговор. Управленческая команда Уфы – большая, сильная, крепкая. Уфа – наша столица. Здесь формируются смыслы и новые идеи развития всего Башкортостана. Конечно, мы уделяли, уделяем и будем уделять Уфе серьезное внимание.

Городу предстоит решить две масштабные задачи. С одной стороны – залечить хронические болячки, которые волнуют жителей. А с другой – формировать стратегию развития столицы. Уфа должна стать современным и умным городом, где будут созданы все условия для работы, полноценной жизни, воспитания детей, - отметил Радий Хабиров.

Фото с сайта главы РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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