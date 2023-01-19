Радий Хабиров обозначил две задачи, которые должна решить Уфа

- Мне кажется, состоялся полезный разговор. Управленческая команда Уфы – большая, сильная, крепкая. Уфа – наша столица. Здесь формируются смыслы и новые идеи развития всего Башкортостана. Конечно, мы уделяли, уделяем и будем уделять Уфе серьезное внимание.

Городу предстоит решить две масштабные задачи. С одной стороны – залечить хронические болячки, которые волнуют жителей. А с другой – формировать стратегию развития столицы. Уфа должна стать современным и умным городом, где будут созданы все условия для работы, полноценной жизни, воспитания детей, - отметил Радий Хабиров.

Фото с сайта главы РБ.